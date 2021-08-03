Белый дом: в США не будут вводить локдаун из-за распространения штамма "дельта"

Джен Псаки оценила возможность новых жестких мер по США из-за пандемии.

В Белом доме заявили, что в США не будут вводить локдаун из-за распространения по стране индийского штамма коронавируса "дельта". Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации Вашингтона Джен Псаки на регулярном брифинге с журналистами. Пул СМИ задал чиновнице вопрос о том, какие стоит ожидать ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией. Псаки заявила, что в этой сфере власти будут ориентироваться на научные принципы и рекомендации специалистов.

Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом фронте. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По мнению представителей Белого дома, необходимости введения обязательной вакцинации среди населения США нет. Этот вопрос не обсуждается на федеральном уровне. При этом работодатели могут требовать от сотрудников прививку.

Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов привившимся от COVID-19.

Фото и видео: Белый дом