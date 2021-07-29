Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов привившимся от COVID-19

Граждане смогут выбрать между денежным вознаграждением и подарочными сертификатами.

Жители Нью-Йорка смогут получить вознаграждение за первую прививку от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Отмечается, что власти Нью-Йорка с 30 июля будут выплачивать по 100 долларов каждому, кто привьется первым компонентом препарата от COVID-19.

Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Всё просто. из сообщения мэрии Нью-Йорка

Однако граждане смогут также выбрать и другие призы – годовой абонемент в театр, бесплатное посещение достопримечательностей, подарочные сертификат, а также бесплатный семейный отдыха в луна-парке. Кроме того, вакцинированные становятся участниками большого розыгрыша призов – отдых в люксовых отелях Нью-Йорка или 2,5 тысячи долларов наличными.

Согласно информации городского департамента здравоохранения, на данный момент в городе полностью привиты от COVID-19 почти 55 процентов жителей, еще около пяти процентов привиты первым компонентом препарата.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Associated Press