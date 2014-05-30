Псаки: Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19

В Белом доме рассказали о работе в АТЭС.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19. Так чиновница ответила во время брифинга в Вашингтоне на вопрос журналиста о результатах проведенного онлайн-саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. У Псаки спросили о том, сближаются ли позиции между США, Китаем и РФ в вопросах производства и распространения препаратов для профилактики ковида.

АТЭС поддерживает приостановку действия патентных прав на вакцины, как и президент Байден. Оказывалось ли участниками АТЭС давление на США с тем, чтобы они усилили влияние на членов Всемирной торговой организации для принятия патентных исключений? вопрос журналистки

Джен Псаки пояснила, что позиция американского лидера остается такой, какой ее описал пул Белого дома. Между сторонами ведется переговорный процесс. Посол Вашингтона по торговым вопросам Кэтрин Тай является главным представителем, США в подобных консультациях.

США изучают ситуацию на Гаити после убийства президента.

Фото и видео: Белый дом

