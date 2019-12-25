Белый дом: увеличение добычи нефти Саудовской Аравией - не центральный вопрос

В США рассказали с какой целью президент Джо Байден хочет отправиться в Эр-Рияд.

Белый дом: увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией - не центральный вопрос в отношениях с Эр-Риядом, даже невзирая на текущий энергетический кризис и рост стоимости на топливо в США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом Карин Жан-Пьер прокомментировала планы лидера страны отправиться в рабочую поездку в Саудовскую Аравию.

Я говорю, что это не в центре внимания, это не на повестке дня. Это предстоит решать ОПЕК+, в котором Саудовская Аравия, конечно, председательствует. Мы просто хотим очень ясно это дать понять. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что предстоящий визит Джо Байдена в СА принесет конкретные результаты как для США, так и для Ближнего Востока. Карин Жан-Пьер не стала уточнять, в чем конкретно они будут выражаться. Она пояснила, что президент США старается принести мир в те регионы, которые может. Это также касается и его визита в Израиль и других визитов. По словам представительницы Белого дома, Байден концентрирует свое внимание на взаимодействии с иностранными лидерами в контексте продвижения американских интересов.

Белый дом: Мексика заранее уведомила США о решении президента не ехать на Саммит Америк.

Фото и видео: Белый дом

