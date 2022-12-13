Белый дом считает преждевременным обсуждать возможность обмена Гершковича

Джон Кирби рассказал о ситуации с американцем, который обвиняется в шпионаже.

Американская администрация при президенте Джо Байдене настаивает на получении консульского доступа к корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному на территории России по уголовному делу о шпионаже. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный оординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что возможность обмена американца не обсуждается, так как этот вопрос пока что считается преждевременным.

Мы пока не смогли получить консульский доступ. Мы постоянно поднимаем данный вопрос с российской стороной по линии нашего посольства в Москве. Это непростительно. Главная цель - получить консульский доступ, чтобы мы могли установить контакт. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

СМИ поинтересовались у Джона Кирби о том, готовы ли США говорить с Россией об обмене задержанного журналиста на одного из задержанных россиян в стране. Белый дом призвал не забегать вперед, так как ситуация находится только на ранних этапах.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television