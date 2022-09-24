Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Вашингтон не гарантирует безопасность американцев, если они будут воевать на Украине.

Американские власти призывают граждан страны не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне упомянула официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной, которая включала возвращение двух граждан США, <...> захваченных во время службы в ВСУ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти США признательны киевскому режиму за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры с российской стороной. В настоящее время Белый дом ждет воссоединения американцев, прибывшим с территории Украины, с их семьями. В Госдепе США ранее рекомендовали не ездить на Украину ради помощи Киеву на поле боя. Чиновница напомнила, что в противном случае американцы подвергнутся большому риску, а Вашингтон не сможет гарантировать их безопасность.

Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины.

Фото и видео: Белый дом