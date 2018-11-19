Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США не признают итогов референдумов на Украине.

США навяжут серьезные издержки России в случае вхождения в ее состав части Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что никогда не признает "аннексию украинских территорий", говоря о проводимых референдумов в Запорожье, Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик. В СМИ попросили чиновницу оценить ситуацию на Донбассе с голосованием.

Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власмти США уточнили, что никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как украинской землей, так как она принадлежит украинскому народу. Карин Жан-Пьер добавила, что вместе с международными партнерами будет отвергать "сфабрикованные результаты", о которых планирует объявить Россия.

Фото и видео: Белый дом