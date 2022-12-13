Белый дом подтвердил поездку Байдена на саммит G7, несмотря на ситуацию с госдолгом

Карин Жан-Пьер рассказала о планах лидера Белого дома по посещению Японии.

Американский президент Джо Байден примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7), который пройдет с 18 по 21 мая в на территории японского города Хиросима, несмотря на ситуацию вокруг потенциального дефолта в США по федеральному долгу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что политик отправится на мероприятие в среду 17 мая. Чиновница добавила, что лидер страны хочет дать понять СМИ, что он планирует эту иностранную поездку. Таким образом Карин Жан-Пьер отреагировала на вопрос корреспондентов о том, станет ли осложнившаяся экономическая ситуация в США препятствием для рабочего визита Байдена.

Президент и главы G7 обсудят ряд наиболее напряженных вопросов, включая неизменную помощь Группы семи Украине, продовольственный и климатический кризисы, безопасный и инклюзивный экономический рост и необходимость переходить на зеленую энергетику как для нас, так и для наших партнеров во всем мире. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом напомнил Трампу, что он говорил о недопустимости дефолта.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance