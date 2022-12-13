Белый дом напомнил Трампу, что он говорил о недопустимости дефолта

Карин Жан-Пьер рассказала о позиции Белого дома по переговорам с Конгрессом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене напомнила экс-лидеру Белого дома Дональду Трампу о том, что он, будучи главой США, ранее в 2019 году публично заявлял о недопустимости дефолта по государственному долгу страны. Таким образом официальный представитель Карин Жан-Пьер прокомментировала высказывания политика с его призывом к представителям Республиканской партии добиваться наступления дефолта в США в том случае, если правящая Демократическая партия не пойдет на уступки Конгрессу.

Как мы знаем, он является кандидатом на пост президента...Вопрос: что изменилось? Что изменилось сегодня в сравнении с 2019 годом? Мы ясно говорили о том, что Конгресс должен сделать свою работу. Речь идет о его конституционном обязательстве. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница подтвердила, что рабочие переговоры между администрацией США и Конгрессом, призванные не допустить американского дефолта, все еще продолжаются.

В Белом доме считают, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком Китаю и России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television