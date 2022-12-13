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Белый дом подтвердил, что Байден планирует встретиться с премьером Испании в Вашингтоне

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Карин Жан-Пьер анонсировала рабочий визит премьер-министра Педро Санчеса в столицу США.

Представитель правительства Испании, премьер-министр европейского государства Педро Санчес встретится с американским президентом Джо Байденом 12 мая в Вашингтоне. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме поделилась официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница уточнила, что стороны будут поднимать вопрос дальнейшей поддержке украинских властей, а также совместные усилия международных союзников по НАТО в двусторонним отношениям в сфере трансатлантической безопасности, обороны и экономического развития.

В пятницу президент Байден ждет возможности поприветствовать Педро Санчеса в Белом доме с тем, чтобы углубить отношения, исторические связывающие США и Испанию. 

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

 

Теги: белый дом, испания, карин жан-пьер, педро санчес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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