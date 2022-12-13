Карин Жан-Пьер рассказала о том, что РФ может закончить региональный кризис в любой момент.

Белый дом отказался напрямую комментировать изменения в руководстве СВО. Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне в среду 11 января отказалась напрямую комментировать изменения в руководстве СВО России, проводящейся на территории Украины.

Пусть Кремль сам высказывается о решениях своего руководства. Как внешний наблюдатель <...>, что у них, явно, много изменений. <...>. Я не буду комментировать за них. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что согласно позиции Вашингтона, региональный конфликт развязала именно Россия. Она отметила, что Москва может его завершить хоть сегодня, если решится на это. Напомним, что российский министр по обороне Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операции. Теперь командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Его заместителями выбраны главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель руководителя Генштаба Алексей Ким.

Власти США раскрыли более 13 тыс. новых материалов об убийстве Кеннеди.

Фото и видео: Белый дом