Дональд Трап сегодня встретится с главой Франции, премьер-министрами Италии, Британии и немецеим канцлером.

Встреча американского президента-репкбликанца Дональда Трампа с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, начнется в 20:15 часов вечера и продлится около часа. На 22 часа по времени российской столицы у лидера Белого дома также запланировано начало многосторонней встречи с европейскими политическими элитами. Соответствующее рабочее расписание главы государства опубликовала вашингтонская администрация. Чиновники указали, что встреча Трампа и Зеленского будет посвящена мирному урегулированию украинского кризиса. На встречу с главой Белого дома также отправятся французский президент Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О планах принять участие в заседании сообщила и руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что 28 февраля Зеленский находился в Вашингтоне для встречи с Дональдом Трампом. Во время рабочей беседы с американским президентом в присутствии журналистов между между сторонами возникла перепалка, в ходе которой лидер США указал украинскому политику на неуважительное отношение.. Пресс-конференция по результатам встречи была отменена.м.

Фото: pxhere.com