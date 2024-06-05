Джейк Салливан рассказал о том, что Украина должна сама выбирать цели для защиты страны.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что ее новые решения о применении оружия и военной техники производства США Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российской территории представляют собой "здравый смысл". С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он выступил перед СМИ на борту самолета главы государства во время перелета из Вашингтона в Париж. Иностранный чиновник не смог уточнить прессе, использовала ли армия киевского режима американские снаряды и технику для реализации подобных задач.

Как вы знаете, то, что санкционировал президент, представляло собой здравый смысл. Джейк Салливан, помощник главы США

Советник Байдена заметил, что президент США в своих предстоящих выступлениях во Франции, в том числе и в мероприятиях, посвященных памяти 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии, намерен проводить параллели между событиями той поры и сегодняшней ситуацией. Джейк Салливан отметил, что лидер Белого дома прочертит сквозную линию от Второй мировой войны через холодную войну, а также формирования "величайшего военного альянса, когда-либо виденного в мире" - НАТО.

Белый дом заявил, что Байден проведет встречи с Зеленским во Франции и Италии.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News