Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы

Чед Вульф завил об исчерпании списка ответственных за "вмешательство" в выборы президента США в 2016 году.

Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в президентские выборы в 2016 году. Об этом в интервью для американского портала Axios рассказал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф. Чиновник отметил, что администрация Дональда Трампа исчерпала список лиц, против которых могла ввести ограничения.

Я думаю, на самом деле мы исчерпали список лиц, против которых можно ввести санкции Чед Вульф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США

Чиновник заметил, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы привлечь Москву к ответственности. По словам Вульфа, он видел информацию от американской разведки, подтверждающую связь РФ с попытками вмешаться в выборы 2016 года. Спикер уверен, что Москва продолжает "это делать в течение последних четырех лет".

Напомним, что Кремль неоднократно опровергал обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные предположения голословными.

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