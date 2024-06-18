Белый дом назвал комфортным нынешний вариант размещения стратегических вооружений

Джон Кирби рассказал о планах Вашингтона по НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает комфортным текущий вариант размещения собственных стратегических ядерных вооружений. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ об участии главы государства в консультациях о необходимости приведения в состояние боеготовности ядерного арсенала Североатлантического военного альянса.

Мы не говорим о размещении ядерных сил с какой-то конкретикой, и тем более я не буду делать этого здесь. Я просто скажу, что нам комфортно, как и было комфортно с такой расстановкой стратегических сил сдерживания не только на европейском континенте, но и во всем мире. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что власти США постоянно обсуждают со своими международными союзниками по блоку вопросы, касающиеся боеготовности и размещения стратегических видов вооружений. Партнеры думают о том, как лучше разместить средства для того, чтобы лучше выполнять обязательства в рамках пятой статьи договора блока.

В Белом доме заявили о возможных просчетах из-за действий КНР в Южно-Китайском море.

Фото и видео: YouTube / The White House