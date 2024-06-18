Джон Кирби оценил столкновение катера из КНР с филиппинским судном.

Американска администрация при президенте Джо Байдене полагает, что действия Пекина в Южно-Китайском море могут привести к недоразумениям и просчетам. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранного чиновница попросили прокомментировать вопрос столкновения китайского катера с филиппинским судном в акватории региона.

Такое поведение является провокационным, безрассудным, неоправданным и может привести к недоразумениям и просчетам, которые могут вылиться в нечто гораздо большее и гораздо более жестокое. Необходимо, чтобы правомерные морские притязания Филиппин уважались КНР и всеми остальными. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По словам руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллера, власти в США осуждают ведущие к обострению обстановки и безответственные действия со стороны Пекина. Дипломат указал на то, что действия КНР направлены на то, чтобы лишить Филиппины возможности на законном основании доставить гуманитарные грузы военнослужащим.

Белый дом намерен внимательно следить за визитом Путина в КНДР.

Фото и видео: YouTube / The White House