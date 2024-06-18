Белый дом намерен внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Джон Кирби оценил поездку главы РФ в Пхеньян.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена внимательно следить за государственным рабочим визитом российского лидера Владимира Путина на территорию Северной Кореи. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный специалист пояс нил, что удивлен визитом в КНДР, однако власти США не обеспокоены ситуацией.

Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, <...> но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / The White House