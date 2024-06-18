В США заявили, что военный кабинет Израиля был полезным

В американской администрации считают, что работа в Израиле чрезвычайного военного кабинета была полезной, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху вправе принимать любые решения по данному органу. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом иностранный чиновник оценил роспуск военного кабинета в еврейском государстве.
Решать это надо действительно премьер-министру. Мы тогда сказали, что, по нашему мнению, это был полезный шаг. И мы все еще так считаем. Однако не уверен, что решение г-на Ганц оставило премьер-министру Нетаньяху большой выбор.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Как передал читателям ранее местный новостной портал Ynet, чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки с занимаемой должности, произошедшей 9 июня, министра по обороне Бени Ганца.
США заявили, что стояли за Зеленским на каждом шагу разработки "формулы мира".
Фото и видео: YouTube / The White House
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