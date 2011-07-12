Белый дом: лидеры США и стран Европы не обсуждали призывы Байдена к смене власти в России

Кейт Бедингфилд рассказала какие темы поднимались на консультациях США с международными партнерами.

Белый дом: лидеры США и стран Европы на проведенных во вторник 29 марта консультациях не обсуждали призывы президента Джо Байдена к смене власти в России. Перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне выступила директор американской администрации по вопросу коммуникаций Кейт Бедингфилд. Чиновница ответила на соответствующий вопрос одного из корреспондентов, затрагивали ли главы Франции, Великобритании, ФРГ и Италии данную тему.

Нет, они этого не делали…Однако они были чрезвычайно единодушны и говорили о ряде ключевых вопросов, на которых сосредоточено наше внимание, включая поставки вооружений на Украину, дополнительные издержки для России… поддержку стабилизации на энергетических рынках. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

У Кейт Бедингфилд пресса спросила также о том, считают ли в Белом доме, что заявления американского лидера о президенте России Владимире Путине не соответствуют стандартам высокой ответственности, которая лежит на главе государства. Ранее сам Джо Байден не раз говорил об этом во время своей предвыборной кампании.

Это абсолютно не так. Я думаю, что слова президента были невероятно сильными. Он говорил от своего лица о том моральном негодовании, которое чувствовал и которое разделяют люди по всему миру. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

В Вашингтоне добавили, что высказывание президента не было выражением нового курса США.

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Фото и видео: Белый дом