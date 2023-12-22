Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Джон Кирби рассказал, о каких вопросах по Ближнему Востоку общались политики.

Американский президент Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре ситуацию, происходящую в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что политики поднимали в общении вопросы, связанные с теми усилиями, которые предпринимаются для освобождения заложников, находящихся в плену у радикального движения ХАМАС на Ближнем Востоке.

Лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа и переход Израиля к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно Джо Байден приветствовал решение правительства еврейского государства разрешить поставлять муку для местного населения сектора Газа через порт Ашдод.

США нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television