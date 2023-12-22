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США нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене

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Джон Кирби рассказал о целях, по которым были военнослужащие Пентагона.

Американские силы совершили новые удары по позициям хуситов в Йемене. Эту информацию подтвердил в рамках регулярного брифинга местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Вашингтоне при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник пояснил, что США выбрали в качестве своих целей установки с ракетами, которые были готовы к использованию и заранее снаряжены противокорабельным оружием.

Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю...

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом расскажет законодателям США об условиях, с которыми сталкиваются ВСУ зимой.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби, йемен, хуситы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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