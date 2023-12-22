Белый дом расскажет законодателям США об условиях, с которыми сталкиваются ВСУ зимой

Джон Кирби анонсировал контакты между главой США и Конгрессом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене расскажет членам Конгресса США в среду на встрече в Белом доме о том, с какими условиями сталкиваются Вооруженные силы Украины во время регионального конфликта в зимние месяцы. Эту информацию подтвердил в рамках регулярного брифинга местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Вашингтоне Джон Кирби. Чиновник пояснил СМИ, что глава государства планирует убедить законодателей страны выделить дополнительные ассигнования для поддержки армии киевского режима. Политик настоит на необходимости финансирования ВСУ.

Одна из причин, по которой наш помощник по национальной безопасности и его заместитель примут участие в этой встрече, заключается в том, чтобы ввести членов Конгресса в курс дела относительно того, что мы видим сейчас на поле боя и с чем сталкиваются украинские войска в зимний период. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представители прессы также попросили Джона Кирби попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона. Ранее законодатель объявил о том, что считает более приоритетной ситуацию вокруг ужесточения мер по обеспечению безопасности на американо-мексиканской государственной границе. В Вашингтоне пояснили, что встреча будет посвящена именно украинскому кризису, поэтому именно на нем стороны сосредоточат свое внимание.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television