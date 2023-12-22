Джон Кирби рассказал об истощении запасов ВСУ.

Некоторые страны коллективного Запада в том случае, если американская администрация откажется от поддержки Украины, могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять помощь армии киевского режима. Эту информацию подтвердил в рамках регулярного брифинга местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что определенных типов боеприпасов в ВСУ будет запас всего на два или три месяца, но с другими снарядами нет даже такого срока.

Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме подчеркнули, что время истощения запасов ВСУ в настоящее время во многом зависит от того, что делает Россия на поле боя и как именно украинские силы планируют обороняться. По мнению Джона Кирби, основным приоритетом остаются средства противовоздушной обороны.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television