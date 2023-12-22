Белый дом заявил о незаинтересованности в войне в Йемене

Джон Кирби оценил атаки США на Йемен.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не заинтересована в том, чтобы ввязываться в любой конфликт в Йемене. Эту информацию подтвердил в рамках регулярного брифинга местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник выступил перед СМИ из самолета, который направлялся из Вашингтона в штат Пенсильвания.

Фактически все направлено на предотвращение любой эскалации включая удары прошлой ночью. Напомню, все это были законные военные цели, все удары были направлены на лишение возможности хранить и запускать беспилотники и ракеты. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник СНБ Белого дома добавил, что воздушные удары международной коалиции были направлены на подрыв и ослабление военного потенциала со стороны хуситов. При этом США все еще рповодят оценку реального эффекта от своей деятельности в регионе после атаки. Джон Кирби подчеркнул, что для Вашингтона каждая цель была значимой и целесообразной "в военном отношении".

Белый дом сообщил о прекращении поставок оружия на Украину.

Фото и видео: Белый дом, ТГ / СМОТРИ