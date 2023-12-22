Джон Кирби призвал Конгресс выделить деньги на ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене прекратила поставки оружия и военной техники украинским властям в связи с отсутствием выделенных бюджетных денежных средств на такие программы. Эту информацию подтвердил в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник считает, что законодатели должны одобрить дополнительное финансирование для ВСУ, так как этот вопрос касается национальной безопасности США. Он добавил, что необходимость в поддержке армии киевского режима является острой, особенно в зимние месяцы регионального конфликта.

Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. Критически важно, чтобы Конгресс действовал по этому запросу. Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом пообещал добиться подотчетности оружия на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television