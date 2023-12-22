Белый дом пообещал добиться подотчетности оружия на Украине

Джон Кирби оценил доклад по инвентаризации оружия для Украины.

Американская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых армии киевского режима вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора Пентагона. Согласно этому документу, передача ВСУ оружия не была в полной мере контролируема со стороны США. В тексте доклада упоминается, что по состоянию на июнь 2023 года Минобороны страны не провело в срок инвентаризацию оборудования, предназначенного для партнеров. Общая сумма оружия при этом составила свыше одного миллиарда долларов. Об этом рассказал журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник добавил, что украинские коллеги разделяют обеспокоенность в отношении подотчетности.

Мы в течение многих месяцев заинтересованы в том, чтобы улучшить ситуацию с подотчетностью относительно конечного применения материально-технических средств, предоставляемых Украине. Мы тщательно изучим его. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что из указанного доклада следует, что у властей США нет свидетельств широкомасштабного или незаконного перенаправления материально-технических средств, передаваемых для ВСУ. Однако из-за продолжения ведения боевых действий в регионе конфликта американцы ограничены в своих возможностях по контролю "каждого патрона, каждого артиллерийского снаряда".

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television