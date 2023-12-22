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Белый дом не видит оснований для обвинения Израиля в геноциде

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Джон Кирби оценил действия Израиля на Ближнем Востоке против жителей Палестины.

В американской администрации не видят никаких юридических оснований для обвинения еврейского государства в геноциде на территории Сектора Газа. Соответствующее мнение высказал журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, примут ли власти страны решение еждународного суда ООН в Гааге в случае признания действий Израиля геноцидом или попытаются заблокировать принятие мер.

Мы неоднократно заявляли, что считаем обвинения необоснованными, никаких оснований для обвинения Израиля в геноциде. Я не собираюсь строить гипотезы или опережать процесс. Мы ясно выразили свою точку зрения по конкретному делу.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что власти в США не видят признаков или доказательств нарушения военного законодательства со стороны Израиля, несмотря на значительное число жертв среди мирного населения палестинского анклава на Ближнем Востоке. 

Белый дом намерен обсудить с союзниками меры в отношении хуситов Йемена из-за их атак.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, геноцид, джон кирби, израиль, палестина, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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