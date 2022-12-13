Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов

Александер де Кроо считает, что замороженные активы России должны идти на восстановление Украины.

Бельгия использует для помощи украинским властям доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским и руководителем правительства Нидерландов Марком Рютте в Гааге сделал премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. По мнению европейского чиновника, страны должны применять российские деньги для того, чтобы восстанавливать Украину, "которую они разрушают". По мнению политика, этот момент имеет как экономический, так и моральный характер.

В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии. Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии

Александер де Кроо добавил, что с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро, находившихся в списке активов российского Центробанка.

Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України