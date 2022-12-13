Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Марк Рютте рассказал о том, что Киев должен стать частью военного альянса.

Нидерланды поддерживают амбиции украинских властей по вступлению в НАТО. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александером де Кроо сделал местный премьер-министр Марк Рютте.

Что касается Нидерландов, мы поддерживаем амбиции Украины по вступлению в НАТО. Сейчас мы работаем над проведением нового саммита для того, чтобы предпринять нужные шаги для этого... Там мы обсудим этот вопрос. Марк Рютте, глава правительства Голландии

Ране Владимир Зеленский заметил, что от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе киевский режим ждет конкретных шагов и понимания того, "что Украина будет в НАТО".

Нидерланды прорабатывают варианты поставки Украине истребителей F-16.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України