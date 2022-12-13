Нидерланды прорабатывают варианты поставки Украине истребителей F-16

Марк Рютте рассказал о том, что табу на поставки истребителей Киеву нет.

Власти Нидерландов прорабатывают с международными партнерами варианты Вооруженным силам Украины истребителей F-16 американского производства, так как табу в этом вопросе у Запада нет. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конферении с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Бельгии Александером де Кроо сделал глава местного правительства Марк Рютте.

Что касается истребителей F-16, табу в этом вопросе для нас нет. Мы прорабатываем варианты с такими партнерами, как Бельгия и Дания, чтобы завершить дебаты по поставке F-16 Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України