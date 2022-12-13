Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине

Александер де Кроо рассказал о поддержке киевского режима.

Бельгия готовит дополнительный пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках совместной премсс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге сделал премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Поэтому Бельгия находится в процессе подготовки нового пакета военной помощи Украине... Мы должны продолжать нашу помощь. премьер-министр Бельгии

Напомним, что Владимир Зеленский в среду вечером 3 мая прибыл с официальным рабочим визитом в Нидерланды. Это его первая поездка в эту страну в качестве главы государства.

Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України