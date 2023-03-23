Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте надеется на то, что китайский председатель Си Цзиньпин скоро позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление европейский политик сделал в рамках выступления перед местными журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе. Чиновник заметил, что подобная связь будет приветствоваться Западом.

Конечно, мы внимательно следили за встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана. Там есть и полезные пункты, и не очень.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов