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Премьер Нидерландов надеется, что Си Цзиньпин скоро позвонит Зеленскому

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Марк Рютте оценил встречу российского президента с китайским коллегой в Москве.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте надеется на то, что китайский председатель Си Цзиньпин скоро позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление европейский политик сделал в рамках выступления перед местными журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе. Чиновник заметил, что подобная связь будет приветствоваться Западом.

Конечно, мы внимательно следили за встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана.  Там есть и полезные пункты, и не очень.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

Премьер Нидерландов не исключил никакой военной помощи Украине.

Фото и видео: European Commission

Теги: китай, марк рютте, нидерланды, саммит ес, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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