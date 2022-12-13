Премьер Нидерландов не исключил никакой военной помощи Украине

Марк Рютте рассказал о темах, которые обсуждаются членами ЕС за закрытыми дверями.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил никакой военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал в ходе своего рабочего визита в Брюссель, где сегодня будет проведено специальное заседание саммита ЕС. ПРи этом эксперт не хочет создавать дальнейшую эскалацию регионального конфликта или втягивать НАТО в украинский кризис.

Мы обсуждали поставки гаубиц, танков Leopard 2 и также истребителей. Эти обсуждения проходят за закрытыми дверьми, и только когда решение принято, об этом объявляется. Мы не хотим, чтобы противник был осведомлен в большей степени, чем необходимо. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

Напомним, что власти Голландии уже объявляли о том, что в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить киевскому режиму не менее сотни танков Leopard 1 с запчастями и боеприпасами к тяжелой западной технике. Страна также не исключает возможность выкупа находящихся в аренде у Берлина немецких танков Leopard 2 для последующей передачи их ВСУ.

Премьер Нидерландов уверен, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в 2023 году.

Фото и видео: European Commission