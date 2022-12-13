Премьер Нидерландов уверен, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в 2023 году

Марк Рютте отметил, что поднимает вопрос о расширении альянса с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен в том, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО уже в 2023 году. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал в ходе выступления на деловом завтраке, организованном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Этот вопрос чиновник в текущий момент лично обсуждает с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими заинтересованными представителями. При этом Рютте не уверен, что решение будет найдено в ближайшую неделю или месяц.

Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Это логично с исторической точки зрения, и у них есть желание стать частью НАТО". В настоящее время это невозможно, поскольку переговоры продолжаются. Марк Рютте, премьер Нидерландов

Напомним, что 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический военный альянс, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция. Власти Анкары потребовали от северных стран объявить террористическими организациями курдские движения, а также выдать тех лиц, которые обвиняются Турцией в международном терроризме и попытке совершения государственного переворота в 2016 году. Также страны должны отменить запрет на поставки вооружения в Турцию.

Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией.

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