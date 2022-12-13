Марк Рютте оценил контакты с Москвой после завершения вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после того, как на Украине бцдет достигнут мир. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет". Сейчас иностранец находится с рабочим визитосм в столице США. Гость пояснил, что Россия останется значительной частью и территорией региона.

Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil