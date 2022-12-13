В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры

Марк Рютте оценил возможность влияния Запада на президента Украины.

В Нидерландах заявили, что только украинский президент Владимир Зеленский может начать мирные переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление в ходе выступления в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет" сделал премьер-министр Марк Рютте. Чиновник отметил, что страны коллективного Запада не смогут заставить главу государства это сделать. Гость отметил, что невозможно представить такую ситуацию, при которой премьер Нидерландов позвонит лидеру Белого дома Джо Байдену и попросит его "не быть таким сложным и начать переговоры с мексиканцами или канадцами". Рютте заметил, что президент США отказал бы в такой просьбе. Аналогичная ситуация, по словам премьера Нидерландов, складывается на Украине.

Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством - это президент Украины, а также народ этой страны. Марк Рютте, премьер-министр Нидарландов

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil