Марк Рютте посетил с рабочим визитом Белый дом в Вашингтоне.

Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине. Соответствующее заявление в ходе рабочей поездки в Белый дом сделал глава правительства в европейском государстве Марк Рютте. Эксперт пояснил, что голландцы могут присоединиться к инициативе американцев и немцев по отправке киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов. Этот вопрос Рютте поднимал во время личной встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

Напомним, что ранее власти США и Германию анонсировали передачу Украине двух батарей противовоздушной обороны Patriot. Власти Нидерландов выделят Украине военную помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.

Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть.

Фото и видео: Белый дом