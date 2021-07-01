Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе Леуварден Военно-воздушных сил Нидерландов. Инцидент зафиксирован с самолетом F-16. В результате удара борта о конструкцию на земле пострадали два человека. При этом взрыва или горения не было зафиксировано.
Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека. Пилоту удалось спастись.
заявление авиабазы Леуварден
В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Ведется расследование. Напомним, что Леуварден – расположена в северо-западном направлении от столицы провинции Фрисландия Леуварден. В Нидерландах помимо этого объекта есть еще один, на котором размещаются боевые самолеты F-16.
Объяснена невозможность США производить F-22.
Видео: YouTube / Hart van Nederland
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