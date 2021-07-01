Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Пилот смог выбраться из самолета.

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе Леуварден Военно-воздушных сил Нидерландов. Инцидент зафиксирован с самолетом F-16. В результате удара борта о конструкцию на земле пострадали два человека. При этом взрыва или горения не было зафиксировано.

Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека. Пилоту удалось спастись. заявление авиабазы Леуварден

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Ведется расследование. Напомним, что Леуварден – расположена в северо-западном направлении от столицы провинции Фрисландия Леуварден. В Нидерландах помимо этого объекта есть еще один, на котором размещаются боевые самолеты F-16.

Объяснена невозможность США производить F-22.

Видео: YouTube / Hart van Nederland