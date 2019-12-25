Ввод первого энергоблока в Белоруссии будет разделен на несколько этапов.

БелАЭС получила разрешение на запуск первого энергоблока. Соответствующее постановление приняли сотрудники Госатомнадзора. Они ориентировались на результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность объекта, а также готовность станции к работе.

Ввод первого энергоблока в Белоруссии будет разделен на несколько этапов. На первом будут произведены предпусковые наладочные работы. На втором - физический запуск энергоблока, на третьем - энергетический пуск. Затем ожидается опытно-промышленная эксплуатация объекта. Перед выдачей лицензии БелАЭС будут организованы общественные слушания, в которых ответственные лица представляют отчет об экспертизе по безопасности и соответствии требованиям законодательства.

Напомним, что БелАЭС - российско-белорусский энергетический проект. Подрядчиком строительства является компания "Атомстройэкспорт", входящая в состав "Росатома". Станция имеет два реактора с суммарной мощностью 2400 МВт. Объект создается в Гродненской области, в Островце.

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