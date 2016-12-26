Бекмамбетов снимет фильм по идее погибшего фигуриста Дениса Тена

За неделю до смерти спортсмен провел презентацию своего проекта на международном конкурсе Screenlife Project.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее убитого фигуриста Дениса Тена. Об этом 20 июля сообщил "Телеканал 360".

За несколько дней до трагической гибели молодой казахстанский фигурист Денис Тен провел презентацию своего проекта на международном конкурсе Screenlife Project. Спортсмен представил сценарий фильма об отношениях глухой девушки и немого парня. Картину предлагалось снять в формате Screenlife, то есть только на экране девайсов.

Организатором международного конкурса выступила компания "Bazelevs" Тимура Бекмамбетова. После известия о трагической гибели Дениса Тена, продюсер сообщил, что займется проектом фигуриста.

Мы обязательно попробуем реализовать его идею… Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое. Тимур Бекмамбетов, режиссер и продюсер.

Напомним, в четверг, 19 июля, в Казахстане погиб знаменитый фигурист, призер Олимпиады в Сочи, Денис Тен. Спортсмен вступил в потасовку с двумя неизвестными, которые пытались украсть зеркала на его машине. Один из преступников ударил фигуриста ножом. От полученных ранений Тен скончался в одной из больниц Алма - Аты.

Фото: Piter.TV