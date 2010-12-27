Призера Олимпиады в Сочи Дениса Тен убили

В Алма-Ате скончался известный фигурист от ножевого ранения.

Бронзовый призер Олимпиады казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения в Алма-Ате, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

В Ведомстве рассказали, что врачи сделали все, чтобы спасти спортсмена, однако вернуть к жизни Дениса не удалось.

Преступление произошло в четверг, 18 июля днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Злоумышленники намеревались похитить зеркала с автомобиля Тена. Тогда фигурист попытался защитить свое имущество, но в результате разборок преступники нанесли ножевое ранение.

В настоящее время разыскиваются подозреваемые.

Денису Тену было всего 25 лет. Кроме бронзы в Сочи, он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира 2013 года, а также бронзу чемпионата мира - 2015.

Знаменитый тренер фигурного катания Татьяна Тарасова прокомментировала трагедию:

Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему.

Фото: Reuters