Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Призера Олимпиады в Сочи Дениса Тен убили
Сегодня, 17:09
0
Shdaria
194

Призера Олимпиады в Сочи Дениса Тен убили

0
 
 

В Алма-Ате скончался известный фигурист от ножевого ранения.

Бронзовый призер Олимпиады казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения в Алма-Ате, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

В Ведомстве рассказали, что врачи  сделали все, чтобы спасти спортсмена, однако вернуть к жизни Дениса не удалось. 

Преступление произошло в четверг, 18 июля днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Злоумышленники намеревались похитить зеркала с автомобиля Тена. Тогда фигурист попытался защитить свое имущество, но в результате разборок преступники нанесли ножевое ранение.

В настоящее время разыскиваются подозреваемые. 

Денису Тену было всего 25 лет. Кроме бронзы в Сочи, он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира 2013 года, а также бронзу чемпионата мира - 2015.

Знаменитый тренер фигурного катания Татьяна Тарасова прокомментировала трагедию:

Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. 

Фото: Reuters

Теги: дени тен скончался , новости россии , происшествия , убили дениса тен
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5