Бегун прыгнул в замерзшее озеро ради спасения чужой собаки

Британец помог достать животное из ледяной воды.

Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения чужой собаки. Об этом сообщили журналисты британского издания Yorkshire Evening Post. По данным СМИ, инцидент произошел в городе Понтефракт, графство Западный Йоркшир 9 января около 12:30 по местному времени.

Героем стал 31-летний житель по имени Дарси Пелл. Вместе с другом он отправился на пробежку, во время которой увидел в воде тонущее животное. Спортсмен нырнул в заледеневшее озеро. Он разбивал лед руками, чтобы подобраться к питомцу. В результате мужчине удалось доставить пса на берег и передать его владельцам. Спасение на видео смогла запечатлеть очевидица по имени Пола Таун.

Настоящий герой, этот незнакомец спас домашнего пса, который попал в беду в парке Понтефракт Пола Таун, свидетельница

Позже спортсмен рассказал журналистам, что не считает себя героем. Он добавил, что просто увидел животное в беде. Британец рад, что смог помочь животному. Он рассказал, что сам не пострадал, так как после нахождения в ледяной воде совершил пробежку, чтобы разогреться. Его друг одолжил куртку.

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Видео: Yorkshire Evening Post