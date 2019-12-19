Боливийский футболист Рауль Кастро приютил собаку у себя.

Бездомный пес прервал футбольный матч и обрел хозяина. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте информационного агентства Reuters. По данным журналистов, инцидент произошел на одной из игр чемпионата Боливии. Неожиданно на поле выбежала собака, которая начала грызть бутсу одного из спортсменов. Арбитр принял решение отложить матч между "Насиональ Потоси" и "Стронгест" на три минуты. В результате один из футболистов унес пса с поля.

Местное издание CBS Sport заявило, что после проведенного матча один из футболистов забрал пса к себе домой. Новым владельцем животного стал Рауль Кастро из команды "Стронгест". Ему пришлось искать собаку по приютам, чтобы найти его после игры.

Напомним, что матч завершился с результатом 3:0 в пользу "Стронгест".

Бездомный атаковал кофейный киоск на Мытнинской набережной с топором в руках.

Видео: Twitter / Reuters

