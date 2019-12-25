Бездомный атаковал кофейный киоск на Мытнинской набережной с топором в руках

От мужчины слышали угрозы убийства.

Утром субботы, 19 сентября, на Мытнинской набережной недалеко от ресторана "Летучий Голландец" произошло вооруженное нападение. Мужчина без определенного места жительства атаковал киоск, в котором продают кофе. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, инцидент произошел с 8:00 до 8:30. Свидетели утверждают, что нападавший обрушился на продавцов с крепкими словами и даже угрожал убить их.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Pixabay