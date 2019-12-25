Аферистки ограбили пенсионерку из Лужского района, "проверив" ее на наличие коронавируса

Пожилая жительница Шильцево не досчиталась 63 тысяч рублей.

В четверг, 17 октября, в полицию Лужского района обратилась жительница деревни Шильцево, которая заявила, что ее 87-летняя мать подверглась обману со стороны двух аферисток. Пострадавшую обокрали на крупную сумму. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, женщины подошли к пенсионерке и предложили измерить температуру якобы в рамках борьбы с COVID-19. Затем они проникли в квартиру жертвы и выкрали у нее 63 тысячи рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают преступниц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Их приметы отправлены следователям.

Ранее мы рассказали о том, что в Пикалево грабитель вытащил из кассы 15 тысяч рублей.

Фото: Pixabay