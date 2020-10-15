Подготовка к ПМЭФ-2021 в Петербурге уже началась

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что подготовка к международному экономическому формуму (ПМЭФ) уже началась, сообщили в "ТАСС".
Сейчас идут работы по благоустройству. Подготовка будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и требований Роспотребнадзора.
Мы надеемся, что Санкт-Петербургский международный экономический форум можно будет провести в этом году в очном или в смешанном формате, который уже был опробован. Все будет зависеть от эпидемической обстановки.
сказал губернатор.
Напомним, 3 марта Росконгресс объявил о том, что ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня.В форуме планирует принять участие Владимир Путин.
Фото: Фонд Росконгресс
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