Беглов заявил, что в Петербурге достаточно муки

Стало известно, что Петербург имеет производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный спрос на муку. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время посещения Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова — "Мельница Кирова".
По словам Беглова, в случае необходимости комбинат может увеличить поставки муки не только для Петербурга, но и области. Всё зерно поступает из российских регионов. Кроме этого, производством муки в городе занимаются Продовольственный фонд" и Петербургский мельничный комбинат.
Ранее в Смольном рассказали, насколько предприятия Петербурга зависят от импортных поставок. Промышленность Петербурга зависит от импортных поставок от 10 до 70%. На работе может сказаться ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих, приостановка поставок пищевой промышленности.
Санкции коснутся 20% импорта в город. Некоторые судоходные компании объявили о прекращении сотрудничества с Россией. При этом 44% российских перевозок контейнерами приходится именно на Петербург.
Петербуржцы уже успели ощутить на себе дефицит лекарств.
Фото: pixabay
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