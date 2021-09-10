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Губернатор возложил цветы к надгробию Петра Первого
Сегодня, 15:10
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Губернатор возложил цветы к надгробию Петра Первого

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В этом году в России празднуют 350-летия со дня рождения Петра Первого.

В пятницу, 27 мая, глава Петербурга Александр Беглов возложил цветы к надгробию императора Петра Первого в Петропавловской крепости, сообщили в Смольном. 

Напомним, что в 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения императора, в честь этого в России запланированы праздничные мероприятия.

Большая часть мероприятий, приуроченных ко Дню города, пройдут завтра. Piter.tv составил удобную программу.

 В День города Дворцовый мост и Большой проспект П.С. будут подсвечены в цвета российского флага.

Фото: SPEAKer Бельский / Телеграм

Теги: день города, петербург, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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