Губернатор возложил цветы к надгробию Петра Первого

В этом году в России празднуют 350-летия со дня рождения Петра Первого.

В пятницу, 27 мая, глава Петербурга Александр Беглов возложил цветы к надгробию императора Петра Первого в Петропавловской крепости, сообщили в Смольном.

Напомним, что в 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения императора, в честь этого в России запланированы праздничные мероприятия.

Большая часть мероприятий, приуроченных ко Дню города, пройдут завтра. Piter.tv составил удобную программу.

В День города Дворцовый мост и Большой проспект П.С. будут подсвечены в цвета российского флага.

Фото: SPEAKer Бельский / Телеграм