В День города Дворцовый мост и Большой проспект П.С. будут подсвечены в цвета российского флага

Праздничное световое оформление будет включено 27 мая в 22:45, вместе с городским освещением.

В честь Дня основания Санкт‑Петербурга на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны будет включена праздничная подсветка в цветах российского флага.

Праздничное световое оформление будет включено 27 мая в 22:45, вместе с городским освещением.

Для подсветки Дворцового моста применяются около 600 светодиодных светильников, размещенных на пяти пролетах по обеим сторонам переправы. Для оформления опор наружного освещения Большого проспекта П.С. используется более 100 энергосберегающих светильников нового поколения.

День города в Санкт-Петербурге: программа мероприятий.

Фото: Piter.tv (архтив)