Из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина", как и другие массовые мероприятия, не состоится.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что Александр Беглов возложил цветы к Пискаревскому мемориалу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Мы обязаны выполнять все предписания главного санитарного врача. Все публичные мероприятия в городе отменены отметил Беглов

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 в петербурге не состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". Также ранее Александр Беглов заявил, что 9 мая фейерверка не будет.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте по громкоговорителю объявили о капитуляции Германии.

Фото:gov.spb.ru